Phát hiện cha chết trong tư thế treo cổ, con tử vong trong thùng nước

Ngày 28-11, Công an xã Nghĩ Trung cho biết sự việc đau lòng trên xảy ra khoảng 15 giờ chiều 27-11. Vào thời điểm nêu trên người thân và người dân đến nhà anh CVC (26 tuổi, trú xóm 17, xã Nghĩa Trung) thì phát hiện anh C. đã tử vong trong tư thế treo cổ trên cành cây trong vườn của gia đình anh. Người thân và người dân cũng hoảng hốt, bàng hoàng phát hiện thi thể bé CTTV (12 tuổi, con của vợ chồng anh C.) trong thùng chứa nước ăn và sinh hoạt của gia đình. Vị trí phát hiện thi thể anh C. và bé TV cách nhau chỉ chừng 2 m.

Thùng chứa nước - nơi phát hiện thi thể bé TV (12 tuổi).

Ngay lúc đó, người dân báo cáo sự việc lên Công an xã Nghĩa Trung và Cơ quan Công an huyện Nghĩa Đàn đến hiện trường điều tra sự việc. Công an huyện Nghĩa Đàn đã phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Nghệ An khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi hai cha con anh C.

Qua khám nghiệm, công an thu giữ được một lá thi nghi do anh C. để lại với nội dung do làm ăn thua lỗ nhiều dẫn đến chán nản nên tự vẫn. Đồng thời, trong thư anh C. cũng xin lỗi người thân và mọi người.

Theo người thân cho biết, thời gian gần đây anh C. có kêu làm ăn thua lỗ và có biểu hiện trầm cảm, chán nản, ít nói...

Gia đình, người thân và người dân đau đớn, hàng hoàng trước cái chết của hai cho con anh C.

Ngày 28-11, người thân và chính quyền địa phương cùng anh em, xóm giềng đã làm lễ an táng hai cha con anh C. theo phong tục địa phương.

Người dân và cơ quan chức năng nghi vấn anh C. dìm chết con gái rồi treo cổ tự vẫn.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Công an huyện Nghĩa Đàn tiếp tục điều tra, làm rõ.