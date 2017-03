Phát hiện cháu bé 1 tuổi chết bất thường dưới giếng sâu

Nạn nhân là cháu Nguyễn Sương S. (Sinh ngày 8/1/2014), con anh Nguyễn Phồn Tiến (SN 1981) và chị Phạm Thị Hương (SN 1982) trú tại thôn Tống Xá, xã Thái Thịnh, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

Vào khoảng 18h45 ngày 10/3, ông Trần Văn Luyến múc nước giếng cho lợn ăn thì phát hiện cháu Nguyễn Sương S. nằm chết dưới giếng.



Ảnh minh họa

Theo thông tin từ người nhà nạn nhân, đêm hôm trước chị Hương và anh Tiến đi chợ nên trưa hôm 10/3 có ngủ đến 15h. Trong thời gian hai vợ chồng ngủ, con trai anh chị là bé S. được gửi chị cháu là con ông bác chở đi chơi bằng xe đẩy. Sau đó, gia đình không tìm thấy cháu bé.

Chủ tịch UBND xã Thái Thịnh, ông Phạm Thế Vang cho biết, chiều ngày cháu bé bị mất tích gia đình cháu bé có lên UBND xã nhờ thông báo trên hệ thống đài truyền thanh xã tìm tung tích cháu. Người thân và chính quyền cũng tổ chức đi tìm kiếm nhưng không thấy. Sau đó, đến 18h45, ông Luyến đi lấy nước dưới giếng ở khu vực giáp ranh với nhà chị Hương mới phát hiện xác cháu bé dưới giếng.

Đến thời điểm khi phát hiện xác cháu bé, nhiều người nghi ngờ cháu bé bị ném xuống giếng do cháu mới hơn 1 năm tuổi, cháu chưa đứng vững nên không thể ra giếng để ngã xuống đó được.

Đại diện Công an huyện Kinh Môn cho biết, ngay khi nhận được tin báo về vụ việc, Công an xã Thái Thịnh và Công an huyện Kinh Môn đã làm báo cáo lên Công an tỉnh Hải Dương đồng cử người xuống hiện trường vụ việc, bảo vệ hiện trường, đo thành giếng, khám nghiệm tử thi và hiện đơn vị này đang điều tra làm rõ nguyên nhân cháu bé tử vong dưới giếng nước này.