Phát hiện cơ sở sang chiết gas trái phép

Thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 Quốc gia cho biết ngày 1-2 đoàn kiểm tra do Chi cục Quản lý thị trường Bình Dương chủ trì, phối hợp cùng PC46 Công an tỉnh Bình Dương qua trinh sát địa bàn tại bãi xe Hoàng Gia - số 150 khu phố 2, phường An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương có dấu hiệu sang chiết gas từ xe bồn vào bình gas trái phép.



Chiếc xe bồn chứa gas và nhiều bình gas nhỏ đang được sang chiết.



Theo đó, lực lượng chức năng bắt giữ tang vật, phương tiện đang thực hiện hành vi sang chiết gas trái phép. Gồm một chiếc xe tải; một chiếc xe bồn chứa gas, 63 bình gas loại 12 kg các loại; ba cân đồng hồ Nhơn Hòa loại 60 kg, 100 kg; một thiết bị sang chiết gas từ xe bồn vào bình gas có ba cổng nạp; 95 niêm màng có hiệu Pacific Petro.



Hiện vụ việc đã được đoàn kiểm tra Chi cục Quản lý thị trường Bình Dương lập hồ sơ để tiếp tục xác minh.