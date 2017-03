Phát hiện đôi nam nữ bị giết trong phòng trọ ở Cầu Giấy

Nạn nhân tên là Nguyễn Anh Sơn (SN 1972, quê Tân Tiến, Việt Yên, Bắc Giang), và Hồ Thị Nga (SN 1989, quê Quảng Trị).





Di chuyển xác của nạn nhân ra khỏi khu trọ



Tại hiện trường, cả hai đều có nhiều vết thương tích. Chị Nga được phát hiện chết trong nhà vệ sinh chung của khu nhà trọ, trên người quấn một lớp chăn mỏng có buộc dây điện. Anh Sơn chết trên giường ngủ với vết búa đập ở đầu nhưng ở trong phòng, cửa phòng bị khóa bên ngoài, lực lượng công an phải dùng kìm cộng lực phá khóa để vào trong.



Khi Công an quận Cầu Giấy tiến hành phong tỏa hiện trường và tổ chức khám nghiệm đã thu được một chiếc búa loại 2kg còn dính máu. CQCA nhận định, anh Sơn và chị Nga bị giết và đây có thể là hung khí gây án.



Người dân sống gần nhà trọ này cho hay, anh Sơn ở thuê tại đây được 4 tháng, sống với Nga như vợ chồng. Khoảng 9h30 tối qua, hàng xóm có nghe thấy tiếng cô gái hét lớn nhưng mọi người chỉ nghĩ đó là mâu thuẫn giữa 2 người nên không ai sang can ngăn.



Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Đây là vụ trọng án thứ 2 xảy ra trên địa bàn quận Cầu Giấy trong vòng chưa đầy 1 tháng. Trước đó, sáng 12/8, 1 nam thanh niên được phát hiện chết trong phòng trọ ở ngõ 260 đường Cầu Giấy, hung thủ bị bắt ngay sau đó và được xác định là có mối quan hệ tình cảm với nạn nhân.





Theo L.V (VTC)