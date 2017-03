Phát hiện đối tượng tàng trữ ma túy trong nhà nghỉ

Khám xét đối tượng, CAP thu giữ hai gói hêrôin. Hùng là con nghiện lâu năm và đã bị nhiễm HIV. Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận đã có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Kiểm tra các phòng nghỉ khác, lực lượng Công an phát hiện và bắt giữ Trần Công Kiên (SN 1974) khối 4, phường Trường Thi và Đặng Công Bằng (SN 1989), phường Vinh Tân, TP Vinh về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại phòng nghỉ của Kiên và Bằng, lực lượng Công an thu giữ được 1 va li đựng các dụng cụ sử dụng ma túy đá bao gồm 1 gói ma túy dạng cỏ, coóng, 6 ống nối thủy tinh, các loại bật lửa khò và bật lửa ga, 4 bình gas mini, 1 bộ bài, 1 bộ loa máy nghe nhạc loại nhỏ, 1 cây kéo, 2 chiếc kìm và nhiều loại vật dụng khác. Khi đưa về trụ sở Công an làm việc, Kiên đang tình trạng “phê thuốc”, do “đập đá” thường xuyên nên Kiên bị ảo giác, khai lan man, quanh co gây khó khăn trong công tác điều tra.

Ngoài ra, qua tiến hành kiểm tra nhà nghỉ lực lượng công an còn phát hiện một số trường hợp tạm trú tại nhà nghỉ không mang theo giấy tờ tùy thân. Trong đó có Nguyễn Thái Sơn (SN 1989) trú tại khối Phúc Vinh, phường Vinh Tân, TP Vinh có mang theo hung khí là một con dao nhọn. Sơn đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Hiện, CAP đã hoàn tất hồ sơ và chuyển vụ án lên CATP để tiếp tục điều tra làm rõ.



Theo Thanh Thiên (ANTĐ)