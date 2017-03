Phát hiện động vật hoang dã trên xe khách

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 30 sáng 12-10, tổ tuần tra CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện chiếc xe khách Ford Transit do Nguyễn Quốc Việt (33 tuổi, ngụ Bình Định) điều khiển chạy trên quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) có dấu hiệu khả nghi nên cho dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, công an phát hiện chiếc xe khách chở số lượng lớn động vật hoang dã quý hiếm, không rõ nguồn gốc. Cụ thể trong xe có chứa 13 bao tải chứa các động vật hoang dã còn sống như trăn, rắn, rùa và chồn... Do tài xế Việt không chứng minh được nguồn gốc nên số động vật trên được đưa về trụ sở Công an tỉnh Quảng Ngãi để điều tra.

Việt khai nhận số hàng trên của một đôi nam nữ tại thị trấn Bồng Sơn (Bình Định) thuê để chuyển về Mộ Đức (Quảng Ngãi) với giá 250.000 đồng.

BÙI TƯ