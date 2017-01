Phát hiện đua xe, người dân hãy báo cho công an

Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, Đại úy Nguyễn Quốc Tuấn – Đội trưởng Đội CSGT quận 12 đã cho biết thông tin trên. Theo đó, từ ngày 16-12-2016 đến ngày 14-2-2017, công an quận 12 sẽ thực hiện đợt cao điểm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông – trật tự xã hội dịp Tết dương lịch, dịp Tết nguyên đán và các lễ hội đầu Xuân 2017; kết hợp với cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2017.



Gần 20 chiếc xe thay đổi hình dạng, kết cấu bị Công an quận 12 tạm giữ sau 15 ngày ra quân cao điểm. Ảnh: LÊ THOA

Trong đợt cao điểm này, công an quận 12 sẽ huy động các lực lượng phối hợp, tăng cường tuần tra kiểm soát, sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm kéo giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông và đua xe trái phép, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.



Đặc biệt, lần này, công an quận 12 phát động phong trào người dân hỗ trợ cung cấp thông tin cho lực lượng công an khi phát hiện những nhóm thanh niên tụ tập có dấu hiệu đua xe, gây rối trật tự công cộng,… Việc báo tin thông qua đường dây nóng của công an quận: 08.38.121.121 hoặc số điện thoại trực ban Đội CSGT quận 12: 08.37.172.565.



Nhiều xe chỉ còn trơ bộ xương. Ảnh: LÊ THOA



Các đối tượng thanh thiếu niên thường dùng các loại xe này tổ chức tụ tập đua xe. Ảnh: LÊ THOA

Công an quận 12 cho biết trong năm 2016, công an quận đã tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống tụ tập, cổ vũ, đua xe trái phép, chạy xe gây rối trật tự công cộng như: tuần tra kiểm soát trật tự trật tự giao thông, bố trí lực lượng chốt chặn tại các vị trí trọng điểm, kiểm tra hành chính các hàng quán ban đêm, cài cắm cơ sở tai mắt trên địa bàn,… qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn, góp phần hạn chế xảy ra các trường hợp tụ tập đua xe, chạy xe gây rối TTCC.

Tuy nhiên thời gian gần đây, tình trạng tụ tập chạy xe gây rối, đua xe trái phép diễn biến phức tạp trên địa bàn quận. Số thanh thiếu niên từ các quận/huyện khác trong TP lưu thông trên nhiều tuyến đường, lôi kéo thêm nhiều thanh thiếu niên tham gia (chủ yếu hướng từ Gò Vấp sang). Sau đó tụ tập tại các tuyến trên địa bàn quận có mặt bằng rộng để biểu diễn chạy xe, lạng lách, đánh võng, đua xe.



Các xe này thường lắp những bộ phận... khó hiểu. Ảnh: LÊ THOA

Từ ngày 16-12 đến nay, hàng đêm trinh sát hình sự đặc nhiệm công an quận phối hợp với Đội CSGT, đội CSGT-CĐ, công an phường, bảo vệ dân phố tổ chức hóa trang kết hợp công khai để tuần tra, chốt chặn, kiểm tra hành chính, phòng ngừa tụ tập đua xe. Qua đó đã tạm giữ gần 20 xe máy thay đổi kết cấu, xử phạt các hành vi: tổ chức tụ tập thành đoàn gây rối TTCC, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, rú ga liên tục; thay đổi hình dáng xe,….



Gần đây nhất, các lực lượng công an quận 12 đã phát hiện 40 thanh thiếu niên tổ chức tụ tập vào 0g ngày 1-1 trên quốc lộ 1A (phường An Phú Đông) và khoảng 60 thanh thiếu niên tụ tập tại Tỉnh lộ 15 vào 3g ngày 3-1.

Công an quận 12 nhận định gần đây, thời gian và phương thức tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép có thay đổi: thực hiện cả ngày thường và ngày nghỉ; di chuyển nhanh và thực hiện ở một số đoạn đường mới gây khó khăn cho công tác bố trí lực lượng. Không những thế, các đối tượng hoạt động xem thường pháp luật và cơ quan chức năng, khi phát hiện lực lượng công an, các đối tượng điều khiển xe tăng tốc bỏ chạy, sau đó lại di chuyển ngược về địa điểm ban đầu tiếp tục tụ tập chạy xe nẹt pô, lạng lách gây mất trật tự công cộng.

Các tuyến đường thường tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng: Quốc lộ 1A, Quốc lộ 22, Trường Chinh, Phan Văn Hớn, Lê Văn Khương, Hà Huy Giáp, Hương lộ 80B, khu dân cư An Sương,….