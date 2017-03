Phát hiện dùng hóa chất Trung Quốc để tẩy trắng măng tươi

(PLO)- Ngày 5-4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường (PC49), Công an tỉnh Nghệ An kiểm tra, phát hiện hai cơ sở chế biến măng tươi tại phường Đội Cung (TP Vinh, Nghệ An) sử dụng chất tẩy trắng xuất xứ ở Trung Quốc và chất nhuộm màu cho măng.