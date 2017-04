Phát hiện đường dây làm giấy tờ giả cực lớn

Cơ quan CSĐT, Công an quận 7 vừa đề nghị chuyển hồ sơ vụ án “lừa đảo, chiếm đoạt tài sản” và “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức” lên Công an TP.HCM thụ lý, mở rộng điều tra.

Trước đó, Công an quận 7 đã bắt khẩn cấp 4 đối tượng trong đường dây này, thu giữ trên 250 con dấu giả các loại, cùng nhiều phơi bằng giả và máy tự chế để tạo ra con dấu giả.

Bốn nghi can bị bắt khẩn cấp gồm: Vũ Thị Ngọc Tâm (SN 1979, ngụ ở phường Bình Thuận, quận 7), Nguyễn Ngọc Ánh (SN 1948, ngụ phường 10, quận 4), Hồ Minh Luận (SN 1940, ngụ phường 9, quận Phú Nhuận) và Lê Thị Nhung (SN 1949, ngụ phường Phạm Ngũ Lão, quận 1).

Lần ra đường dây làm giấy tờ giả

Cuối tháng 9, cơ quan CSĐT, Công an quận 7 bất ngờ nhận được công văn từ Phòng Công chứng số 1, thông báo về một trường hợp nghi sử dụng giấy tờ giả. Từ thông tin trên, cơ quan CSĐT, Công an quận 7 bắt đầu lần ra dấu vết của đường dây này.

Theo đó, nghi can Vũ Thị Ngọc Tâm đã dùng bộ hồ sơ gồm giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà số 1028 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, mang đi thế chấp vào ngân hàng, để được vay số tiền 930 triệu đồng. Sau khi hồ sơ của nghi can Tâm được đưa đi công chứng, để làm thủ tục, công chứng viên đã phát hiện giấy tờ giả và báo công an.

Ngay sau đó, Công an quận 7 đã bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của Tâm. Tại nhà số 2/4B2 phường Bình Thuận, quận 7, công an đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến việc làm giấy tờ giả. Đồng thời, Tâm khai nhận đã từng dùng giấy tờ nhà đất giả để đi vay và sau đó chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng của nhiều người.

Từ nghi can Tâm, công an đã lần ra các nghi can liên quan trong đường dây này và bắt khẩn cấp 3 đối tượng còn lại.

Sản xuất đủ loại con dấu, bằng giả

Khám xét nơi ở của nghi can Nguyễn Ngọc Ánh, cơ quan CSĐT đã phát hiện hàng trăm con dấu giả, trong đó có trên 100 con dấu tròn các loại, trên 150 dấu chức danh và tên.

Trong đó có cả con dấu giả của Bộ Giáo dục Đào tạo, ĐH Bách khoa TP.HCM, và nhiều con dấu giả các UBND tỉnh, thành và chức danh chủ tịch, phó chủ tịch ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Tại hiện trường, nhiều bằng Tốt nghiệp PTTH hệ bổ túc đã được in, ghi tên, đã được đóng dấu chìm, dấu nổi và nhiều phôi bằng tốt nghiệp đại học, nghề các loại. Ngoài ra, hàng ngàn phôi bằng, giấy tờ giả nặng hơn 2kg đang chờ giao cho người mua.

Đặc biệt, tại nhà nghi can Ánh, CSĐT phát hiện và thu giữ dụng cụ ép con dấu chìm tự chế để làm ra bằng giả giống như thật.

Theo lời khai ban đầu của các đối tượng trong đường dây này, mỗi bằng tốt nghiệp Phổ thông trung học được bán với giá 2 triệu đồng, bằng Đại học bán giá 4 -5 triệu đồng, bằng lái xe môtô, ôtô giả các loại có giá từ 500 ngàn đến 2 triệu đồng.