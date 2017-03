Phát hiện đường dây mua bán người từ vụ giải cứu 1 nữ sinh lớp 11

Ngày 22/11, Thượng tá Nguyễn Văn Hòa, Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Chu Đức Đạt, 23 tuổi và Lại Bá Huy, 16 tuổi, cùng trú tại xã An Tường, TP Tuyên Quang về tội mua bán người.

Giải cứu nữ sinh

Cô gái Nguyễn Thị N. năm nay 16 tuổi, đang là nữ sinh lớp 11 thuộc huyện Yên Sơn. Ngày 18/9, khi N. đang ở nhà thì nhận được điện thoại của một người bạn học tên là Lan, biệt danh là "Xuyến chó", trú tại xã Trung Trực (Yên Sơn, Tuyên Quang) rủ về TP Tuyên Quang làm việc cho các nhà nghỉ. Vốn học không khá lắm nên N cũng nản, cô nảy sinh ý định bỏ học, đi làm với bạn. Lan hẹn N. sẽ đi taxi đến đón. Thế nhưng, khi N. ra chỗ hẹn, chỉ thấy một thanh niên tên là Đạt nói là bạn của Lan đón N. đi TP Tuyên Quang. Trong lúc đó, Lan vẫn điện thoại hướng dẫn "bạn cũ" đi cùng Đạt, vì mình bận. Đạt đưa N. về nhà mình ở xóm Phú Túc, xã An Tường. Tại đây, N. thấy có một cô gái trẻ khác tên là D., nhà ở huyện Chiêm Hóa, cũng đang thắc thỏm đợi đưa đi làm việc như mình. Khoảng 1 tiếng sau thì Đạt đưa 2 cô gái đến nhà nghỉ Thành Đạt đợi xe khách.

Đến 13h cùng ngày, Đạt cùng một gã trai khác, gọi là Kem, đón xe khách đưa 2 cô đến ngã ba Đoan Hùng (Phú Thọ) nghỉ chờ hôm sau tiếp tục đón xe khách đi Lào Cai. Tại đây, đã có một người đàn ông tên là Hào đón và đưa cả nhóm vượt biên sang Trung Quốc. Đến đất khách, Đạt gọi điện, rồi đưa 2 cô gái đến động mại dâm của một phụ nữ có biệt danh là "chị Béo". Đây là nơi thu gom mấy chục cô gái bị lừa bán sang, "chị Béo" tự thiết kế việc bán dâm cho khách, hoặc bán, cho các động mại dâm khác thuê luân phiên các cô gái.

Sau khi nhận N. và D., "chị Béo" đã bán N. cho một người phụ nữ Trung Quốc có tên là Lẻng Má để làm gái mại dâm, còn D. thì bị bán sâu vào đất Côn Minh (Trung Quốc). Khi biết mình bị lừa bán, N. đã rất đau khổ nhưng cô gái biết rằng muốn thoát trở về thì phải khôn khéo. N. đã giấu kỹ chiếc điện thoại di động có sim mạng Viettel mang theo từ nhà. Cô không dám bật lên vì sợ bà chủ Lẻng Má biết sẽ tịch thu và đánh đập.



Hai đối tượng Chu Đức Đạt và Lại Bá Huy.

Đến nửa tháng sau, ngày 1/10, nhân lúc bà chủ cho đi tiếp khách mua dâm ở khách sạn, N. đã vào nhà vệ sinh, bật điện thoại lên gọi thử về cho mẹ là bà T. Rất may, vì khách sạn nơi N. đang tiếp khách sát với cửa khẩu Hà Khẩu nên sim điện thoại của Việt Nam vẫn sử dụng được. Cô gái đã thông báo vắn tắt với mẹ tình hình của mình để nhờ Công an Việt Nam cứu giúp…

Nhận điện thoại của đứa con gái nhỏ mà lòng bà T. quặn thắt. Bà vội vàng đến Phòng PC45 Công an tỉnh Tuyên Quang trình báo sự việc. Rất khẩn trương, lãnh đạo Phòng PC45 đã chỉ đạo các trinh sát, điều tra viên liên hệ với Công an tỉnh Lào Cai để liên lạc điện thoại với cháu N. Liên tục các trinh sát liên lạc điện thoại với cháu N., bởi chỉ những lúc thật thuận lợi, cháu N. mới dám bật máy. Rất may, cháu N. đã nhận được điện thoại.

Theo hướng dẫn của các trinh sát, cháu N. đã mô tả về những vị trí xung quanh nơi mình ở. Thông tin đó nhanh chóng được các trinh sát Việt Nam chuyển cho Công an Trung Quốc nhờ phối hợp giải cứu. Công an Trung Quốc đã đến động mại dâm nơi cháu N. bị nhốt giữ. Phát hiện lực lượng Công an, bọn chủ động mại dâm di chuyển các cô gái mại dâm theo đường khác để trốn tránh. Nhưng đã được liên lạc trước, N. gào thật to và vùng chạy ào về cửa, nơi cô biết đang có lực lượng chức năng đến giải cứu…

Lật mặt 2 "tú ông"

Ngay sau khi được giải cứu và đưa về nhà, được sự động viên của các cán bộ Phòng PC45 Công an tỉnh Tuyên Quang, Nguyễn Thị N. đã làm đơn tố cáo các đối tượng đã lừa bán mình sang Trung Quốc. Căn cứ vào lời khai của N., cơ quan Công an đã xác định chính Chu Đức Đạt và Lại Bá Huy (tức Kem) là hai gã "tú ông" đã lừa bán N. và D. sang Trung Quốc làm gái bán dâm. Huy vẫn đang là học sinh lớp 11, nhưng thường xuyên bỏ học. Tuy chênh lệch nhau về tuổi nhưng hai gã này chung niềm đam mê chơi games. Hết tiền chơi, chúng xoay ra rủ nhau bắt mối với "chị Béo" để hình thành đường dây buôn người.

Nhưng tại thời điểm cơ quan Công an tiến hành xác minh, cả 2 đối tượng vẫn đang lang thang ở tận… Trung Quốc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 15/11, cơ quan Công an xác định được Đạt và Huy đã trở về địa phương. Lập tức, hai gã "tú ông" bị triệu tập lên Phòng PC45 Công an tỉnh Tuyên Quang.

Tại cơ quan Công an, bước đầu, Đạt và Huy đã khai nhận 2 lần lừa đưa 4 cô gái trẻ sang Trung Quốc bán cho "chị Béo". Trong đó, nạn nhân đầu tiên của chúng chính là cô gái tên Lan, bạn của L. Tại thời điểm Lan gọi điện rủ N. đi bán hàng, cô đang bị lừa sang Trung Quốc và bị chúng lợi dụng, làm "mồi câu" các cô gái trong nước khác. Còn "chị Béo", biệt danh của người đàn bà này cũng không xa lạ gì với các điều tra viên trong lĩnh vực phòng chống tội phạm mua bán người của PC45 Tuyên Quang. Đây cũng là một đối tượng đang bị Công an Tuyên Quang truy nã vì liên quan đến một vụ mua bán người khác.

Hiện Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai, Công an Trung Quốc để mở rộng vụ án, truy bắt đối tượng "chị Béo" và giải cứu cho các cô gái khác bị bọn chúng lừa bán.



Theo T. Hòa (CAND)