Phát hiện gần 5 kg ma túy đá chứa trong 5 bịch trà tết

Sáng 13-1, Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết đang tạm giữ bốn người cùng tang vật là 4,9 kg ma túy đá để phục vụ điều tra hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.



Tang vật công an thu giữ.

Trước đó, vào rạng sáng 12-1, lực lượng Công an TP Vinh làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1A tránh TP Vinh (đoạn xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) yêu cầu tài xế xe taxi mang BKS 37A-290.90 chở bốn người, chạy hướng Hà Tĩnh - Nghệ An dừng lại để kiểm tra.



Lúc này trên xe có Nguyễn Thị Thảo (47 tuổi), Tống Thị Trang (47 tuổi), Tống Nhật Tân (41 tuổi, cùng trú tại phường Quang Trung, TP Vinh) và Nguyễn Thị Sâm (41 tuổi, trú tại phường Lê Mao, TP Vinh).



Nhóm người bị công an bắt giữ. Ảnh: NTV.

Kiểm tra trên sàn để chân dãy ghế ngồi sau của xe taxi có một chiếc ba lô bên trong chứa năm bịch trà tết loại lớn. Tuy nhiên, khi kiểm tra, trong bịch không có trà mà là 4,9 kg ma túy đá. Do đó, Công an TP Vinh đã bắt, tạm giữ Thảo, Trang, Tân và Sâm để điều tra.