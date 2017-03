Phát hiện hai phụ nữ giả danh nhà tu hành đi lừa tiền

Một số người dân tin tưởng nên đã góp tiền quyên góp cho hai “phật tử” trên. Khi hai phụ nữ đi đến xã Sơn Hải (huyện Quỳnh Lưu) tiếp tục gọi tiền công đức và nói tục khi người dân không quyên góp tiền nên dân báo công an xã.

Công an xã Sơn Hải phối hợp cùng Đồn biên phòng 148 (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) bắt quả tang hai phụ nữ trên đang giả danh phật tử để lừa lấy tiền của dân là Nguyễn Thị Luyện (61 tuổi) và Nguyễn Thị Liên (58 tuổi, cùng trú xóm 11, xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ, Nghệ An). Khi bị bắt giữ, bà Liên và Luyện đã lừa được 1,5 triệu đồng.

Bà Liên và bà Luyện khai vì cuộc sống khó khăn, thiếu thốn nên đã mua áo nâu tu hành và làm giấy giới thiệu giả của nhà chùa để đi quyên góp tiền về tiêu xài.

Ông Thái Bá Hải, trưởng công an xã Sơn Hải cho biết: “Sau khi bắt giữ, chúng tôi xác minh với công an xã Nghĩa Đồng thì được biết bà Liên và bà Luyện sinh sống ở Nghĩa Đồng đều làm ruộng, có hoàn cảnh khó khăn. Bà Liên và và Luyện đã bị công an xã và đồn biên phòng 148 trục xuất ra khỏi địa phương đồng thời thông báo cho công an xã Nghĩa Đồng giám sát, xử phạt hành chính”