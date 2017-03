Phát hiện hàng chục đối tượng ma túy, cờ bạc trong nhà nghỉ

Tổng cộng có 19 người liên quan bị lập hồ sơ, thu giữ tổng cộng hơn 150 triệu đồng.

Theo tin ban đầu, vào khoảng 12 giờ 50 phút cùng ngày, Đội Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH Công an quận 5 phối hợp cùng Công an phường 1 (quận 5) kiểm tra bất ngờ nhà nghỉ Lan Anh, phát hiện nhiều phòng có tổ chức hoạt động phạm tội. Cụ thể tại phòng số 104, công an đã bắt giữ Võ Văn Danh và Hoàng Ngọc Anh cùng 17 viên thuốc nghi thuốc lắc, 16 bịch chứa chất màu trắng nghi ma túy đá, bốn bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy…; tại phòng 203, bắt quả tang chín đối tượng đang đánh bài ăn tiền; tại phòng 203, thu giữ trên chiếu bạc cùng trong người các đối tượng số tiền tang vật gồm 97 triệu đồng, 19 bộ bài; tại phòng 402, phát hiện sáu đối tượng đang sử dụng ma túy. Hiện Công an quận 5 đang mở rộng điều tra các đối tượng bị bắt giữ; đồng thời làm rõ vai trò của chủ và quản lý nhà nghỉ Lan Anh.

H.TUYẾT