Phát hiện heroin trong giày trẻ em

Tối 9/1, CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Công an huyện Tư Nghĩa bắt quả tang Nguyễn Quốc Phong (32 tuổi, ở thôn La Hà 2, xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa) đang mua bán trái phép chất ma túy; khám xét thu giữ trên người đối tượng 5 tép heroin. Kiểm tra chỗ ở của Phong, Công an đã tìm thấy thêm 2 cục heroin được cất giấu trong chiếc giày trẻ em.

Do hám lợi nên Phong vào TP HCM mua heroin về bán lại cho các con nghiện.



Theo T.S.(CAND)