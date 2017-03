Phát hiện học sinh lớp 9 chết bất thường trong vườn tràm

Hàng trăm người dân theo dõi lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân - Ảnh: Nguyễn Tú

Chiều 5-10, ông Trần Quang Ngọc - phó chủ tịch UBND xã Quang Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết công an tỉnh Nghệ An và công an huyện Yên Thành đã tới hiện trường khám nghiệm tử thi bé trai tử vong trong vườn tràm.

Trước đó, khoảng 17g30 chiều 4-10, một số người dân đi nhặt củi trong vườn tràm thuộc xóm Trung Nam, xã Quang Thành (huyện Yên Thành) phát hiện một bé trai chết trong tư thế treo cổ.

Ngay sau đó, sự việc được báo cáo cho chính quyền địa phương và cơ quan công an xã Quang Thành. Hàng trăm người dân hiếu kỳ kéo đến xem vụ việc.

Danh tính nạn nhân được xác định là Thái Văn Dũng (14 tuổi, học sinh lớp 9E, trường THCS xã Quang Thành).

Theo gia đình nạn nhân, trưa cùng ngày Dũng xin bố mẹ vào khu vực khe của đập Hang Đá để chích điện bắt cá. Tuy nhiên, buổi chiều thì gia đình bất ngờ nhận được hung tin em đã chết.

Một điều tra viên cho hay có thể đây là một vụ giết người rồi dựng hiện trường giả để tránh sự phát hiện của cơ quan công an.

Vị trí phát hiện thi thể Dũng cách xa nơi nạn nhân đi kích cá.

Tại hiện trường, công an còn phát hiện một hòn đá nằm sát cây tràm được lột một đoạn vỏ để lấy dây. Dụng cụ điện Dũng đem đi bắt cá không thấy tại hiện trường.

Đại tá Lê Xuân Điệp - trưởng công an huyện Yên Thành cho biết công an huyện Yên Thành đang vào cuộc điều tra vụ án.

Theo CẢNH PHÚC/TTO