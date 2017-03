Phát hiện hơn 100 con rắn được thả ra khu dân cư

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 20-12, xuất hiện ba đối tượng lạ mặt đi xe ô tô hiệu Inova đến tại xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất rồi dừng lại và bất ngờ trút ba bao bao rắn xuống đầu cầu Dầu Giây.

Người dân đang lùng bắt rắn. Ảnh: Tiến Dũng

Người dân sống trong khu vực phát hiện, tri hô thì chúng bỏ chạy. Người dân và Công an xã Xuân Thạnh lùng sục trong các bụi cỏ nơi những kẻ lạ đổ rắn xuống và bắt được hơn 100 con rắn các loại. Theo người dân đây là những con rắn nhiều màu, trong đó có cả rắn nước. “Hiện chúng tôi đang rất lo lắng vì không biết những con rắn này có nguy hiểm đối với người không nữa”, một người dân lo lắng.

Chiều tối 20-12, trao đổi với phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM, Công an huyện Thống Nhất cho biết bước đầu cơ quan chức năng xác định đây là những con rắn nước không nguy hiểm đối với người dân. Công an và người dân đã bắt được một số rắn, một số rắn khác đã người dân đã dùng cây đập chết. Hiện Công an huyện Thống Nhất đang truy tìm chiếc ô tô và những kẻ lạ mặt đã đổ rắn xuống đường đồng thời điều tra xác minh nguyên nhân, động cơ của việc làm trên.