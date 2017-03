Phát hiện hơn một vạn tấn than “vô chủ” ở Quảng Ninh

Tuy nhiên, rất nhiều bãi than lớn bị cơ quan chức năng thu giữ nhưng không có chủ đến nhận. Chỉ riêng khai trường Khe Chàm 3 ở thị xã Cẩm Phả, công an đã phát hiện bãi tập kết than nguyên khai khoảng trên 10.000 tấn nhưng “vô chủ”.

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, một nguyên nhân dẫn tới tình trạng náo loạn kinh doanh, khai thác than trái phép là sơ hở trong chính sách, trong đó có hai thông thư số 04, 05 của Bộ Công thương ban hành tháng 10-2007. Văn bản này chỉ coi than là mặt hàng kinh doanh có điều kiện, không cần quản lý bằng hạn ngạch như trước. Đến nay, trong vụ khai thác than lậu tại Quảng Ninh đã có 16 người bị khởi tố, trong đó có ba người đã bỏ trốn.