Phát hiện kho sản xuất vũ khí lớn ở Hải Phòng

Trước đó vào lúc 18h45 ngày 18/06/2013, lực lượng công an phòng cảnh sát điều tra hình sự PC 45 – công an TP Hải Phòng đã kết hợp với công an huyện An Dương, công an quận Lê Chân thực hiện bắt đối tượng Nhất cùng vợ là Trần Thị Hồng Vân (sinh năm 1971) tại nhà riêng.

Đối tượng Dương Minh Nhất cùng vợ bị bắt tại nhà riêng

Súng và máy chế tạo vũ khí bị thu giữ

Tại đây, cơ quan công an cũng đã thu giữ 5 súng bút, hai khẩu súng hoa cải, 45 viên đạn, 1 ống kim loại dạng hộp tiếp đạn, một lựu đạn mỏ vịt cùng rất nhiều phôi súng, vật liệu chế tạo súng, trong đó có 4 máy tiện, khoan… phục vụ cho chế tạo vũ khí.

Theo tài liệu của công an Hải Phòng, đối tượng Dương Minh Nhất đã từng có 2 tiền án, tiền sự. Cụ thể là năm 2000, tòa án nhân dân TP Hải Phòng xử Nhất 36 tháng tù về tội phá hủy công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Năm 2002, Nhất bị xử 14 năm 6 tháng tù với cùng tội danh như trên. Nhất còn là đối tượng nghiện ma túy đá và đã nhiễm AIDS giai đoạn cuối.

Hiện công an TP Hải Phòng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án sớm đưa các đối tượng liên quan ra xét xử trước pháp luật.

Theo Thu Hằng (Dân trí)