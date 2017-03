Phát hiện kho thuốc lá lậu trị giá bạc tỉ

Cơ quan công an bắt giữ ba người vận chuyển 149 cây thuốc ngoại tới nhà số 106, gồm: Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Phước Tồn, Mai Quốc Duy (cùng ngụ Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hòa, Long An) và Nguyễn Văn Toàn, người làm thuê, tiếp nhận số thuốc lá trên.

Bên ngoài mặt tiền nhà số 106 là kho hàng trái cây. Tiến hành khám xét bên trong nhà, cơ quan công an thu giữ 70.000 gói thuốc lá các loại giấu trong hai kho hàng. Các kho hàng được thiết kế tinh vi với những đường hầm dài dẫn sâu vào phía sau ngôi nhà. Cửa kho được ốp gạch giả và lắp gương nhằm tạo cảm giác là tường cuối đường. Điểm tàng trữ thuốc lá lậu này do Phạm Thị Sơn (chủ nhà) làm chủ. Khi công an ập vào thì bà Sơn lẩn trốn trên gác theo lối bí mật, lực lượng kiểm tra phải mất nhiều giờ đồng hồ mới tìm ra.

Bà Phạm Thị Sơn và cửa kho bí mật được ngụy trang ốp đá bên ngoài. Ảnh: PT

Bà Sơn chối cãi, cho rằng toàn bộ số hàng trên do người khác gửi nhờ, bà không biết. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã có đầy đủ các chứng cứ chứng minh hành vi tàng trữ, buôn bán thuốc lá ngoại nhập lậu của đối tượng.

Hiện cơ quan điều tra đã niêm phong và thu giữ toàn bộ số lượng thuốc lá ngoại để tiếp tục điều tra làm rõ.

PHẠM THỦY