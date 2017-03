Phát hiện 'kho' vũ khí giấu trong nhà dân

Rạng sáng 22-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp cùng Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) tổ chức khám xét căn nhà thuộc ấp An Hòa (xã An Sơn, thị xã Thuận An) do ông S. làm chủ cất giấu nhiều súng đạn.



Lực lượng chức năng khám xét thu giữ được nhiều súng đạn.

Trong đêm 21-11, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, Đại tá Trần Văn Chính, đã có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác khám xét, điều tra. “Bước đầu, chúng tôi thu giữ nhiều súng đạn và hiện đang tiếp tục khám xét, mở rộng điều tra” - Đại tá Chính cho biết.



Theo ghi nhận tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ được nhiều súng đạn và đang tiếp tục khám xét chiếc xe ô tô. Người dân sống gần căn nhà này cho biết ông S. chuyển về đây sinh sống đã được hơn hai năm, ít tiếp xúc với hàng xóm.