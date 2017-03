Phát hiện "kho" vũ khí tại công ty Ánh Bình Minh

Cụ thể số vũ khí đó gồm: 3 khẩu súng các loại, 4 viên đạn K54, 1 quả lựu đạn mỏ vịt; 28 cục bọc kíp mìn; 20 thỏi thuốc nổ công nghiệp loại AHI; 12 viên đạn thể thao, 28 viên đạn hơi cay…



Lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng đã nổ súng là Lưu Văn Toản (SN 1966, là nhân viên công ty).



Theo tài liệu điều tra khoảng 9 giờ ngày 18-9, một nhóm đối tượng lạ mặt đã đến cổng Công ty Cổ phần Ánh Bình Minh đòi gặp Giám đốc Nguyễn Thế Nghiêm (SN 1966) rồi gây rối, quậy phá, chửi bới gây náo loạn cả khu vực này.



Thấy vậy Lưu Văn Toản đứng ra ngăn chặn đám người này. Sau đó nhóm kia phát hiện Toản cho tay vào túi quần như chuẩn bị vũ khí liền hò nhau đuổi đánh. Lưu Văn Toản vừa chạy vừa rút khẩu súng K59, nhằm xuống sân bắn uy hiếp rồi chạy vào gian nhà kho ẩn nấp.



Khi nhận được tin báo, Công an huyện An Lão có mặt tại hiện trường, điều tra lập lại an ninh trong khu vực. Lực lượng công an đã thuyết phục Lưu Văn Toản giao nộp 1 khẩu súng K54 cùng 4 viên đạn, trong đó 1 viên đã lên nòng và 1 quả lựu đạn.



Tại hiện trường vụ nổ (trong khu vực sân của công ty), lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ 1 đầu đạn K59 do Lưu Văn Toản vừa bắn.



Được biết, trước đây Toản từng bị TAND quận Hồng Bàng xử phạt về tội cố ý gây thương tích.



Ngoài Lưu Văn Toản, Công an huyện An Lão đã triệu tập, tạm giữ hình sự một số đối tượng để điều tra làm rõ.