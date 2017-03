Phát hiện ‘lò mổ’ xe gian, bán phụ tùng

Theo Thượng tá Nguyễn Xuân Thủy - Phó Trưởng Công an quận 11 (TP. HCM), đường dây tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, chủ yếu xe gian nằm trong chuyên án ở tháng cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm do Công an TP.HCM triển khai. “Hoạt động tháo rời các bộ phận xe máy từ tang vật các vụ trộm của nhóm trên khá tinh vi khiến công tác phá án của cơ quan chức năng gặp không ít khó khăn” - Thượng tá Thủy cho biết.