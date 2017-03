Phát hiện lựu đạn trong xe máy vi phạm giao thông

Vào khoảng 9h sáng ngày 11/5, tổ công tác tuần tra kiểm soát giao thông thuộc lực lượng CSGT CA TP Vinh trong lúc làm nhiệm tại ngã 4 ga Vinh - nơi giao nhau giữa đường Lê Lợi, đường Mai Hắc Đế, đường Phan Bội Châu và đường Nguyễn Sỹ Sách đã phát hiện chiếc xe mô tô mang BKS: 37N5 - 0846 do Nguyễn Văn An (1991, trú ở xóm 13, xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) có biểu hiện nghi vấn.

Ngay lập tức Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra xe và các giấy tờ cần thiết. Qua kiểm tra, CSGT đã phát hiện trong cốp xe có 1 quả lựu đạn mỏ vịt chưa sử dụng. Tổ công tác đã tổ chức lực lượng khống chế đối tượng, đưa cả xe và đối tượng về trụ sở CA TP Vinh. Trao đổi với PV Dân trí vào chiều ngày 11/5, Trung tá Hoàng Duy Hà - Đội trưởng đội CSGT TP.Vinh cho biết: “Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn An khai ban đầu là mượn xe của người khác nên không biết trong đó có lựu đạn. Sau khi tiến hành lấy lời khai ban đầu, chúng tôi đã chuyển đối tượng chuyển sang đội điều tra hình sự tiếp tục làm rõ vụ việc”. Hiện vụ việc đang được CA TP Vinh tiếp tục điều tra làm rõ. Theo Nguyễn Duy (Dân trí)