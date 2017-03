Phát hiện ma túy trong cặp sách của nam sinh viên

Chiều 2/6, Công an phường Hưng Dũng, TP Vinh (Nghệ An) cho biết: “Khoảng 8 giờ sáng ngày 1/6/2010, một tổ công tác của công an phường đang làm nhiệm vụ tại khu vực khối 9, phường Trường Thi đã phát hiện một nam thanh niên mặc áo sơ mi trắng, quần bò, đi xe máy Jupiter màu bạc mang BKS 37L3–4320 có nhiều biểu hiện nghi vấn trong việc buôn bán trái phép chất ma túy”.