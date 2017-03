Phát hiện một cô gái chết nhiều ngày trong nhà trọ

Theo đó, ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng cơ quan công an huyện Từ Liêm cùng PC45 – Công an TP.Hà Nội đã kịp thời có mặt phong tỏa và khám nghiệm hiện trường. Thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định nạn nhân là Hiền (SN 1990, quê quán ở Duy Tiên, Hà Nam).



Khi tới hiện trường, cửa bên ngoài vẫn khóa. Khi phá khóa, vào được bên trong, nạn nhân nằm trên giường, phủ chăn lên người, chỉ hở đầu và chân. Chân cô gái tím đen, có dấu hiệu bị phân hủy, ruồi nhặng đã bu lại… bốc mùi hôi thối, một điều tra viên cho hay.



Còn theo ông chủ nhà trọ tên Hưng, cô Hiền đã thuê căn nhà trọ 2 tầng này được một thời gian. Cô sống cùng một thanh niên và nghe đâu họ đã kết hôn. Tới hôm thứ năm ngày 20.10, ông có nghe mọi người nói Hiền về quê, trong khi người thanh niên sống cùng Hiền cũng mất dạng, không thấy xuất hiện.



Một phụ nữ sống bên ngôi nhà số 30 cho hay, 5 giờ sáng nay, khi hai vợ chồng bà lên ban công tầng 3 tưới hoa và tập thể dục thì phát hiện mùi hôi thối của xác chết, nên liền báo cho ông Hưng. Tới 14 giờ, ông Hưng mới phát hiện ra mùi hôi xuất phát từ căn phòng trên tầng 2 của cô Hiền.



Hiện vụ việc đang được Công an Hà Nội tích cực điều tra làm rõ.



Theo Hà An (TNO)