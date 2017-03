Phát hiện một công ty làm sơn giả

Vào lúc 13h30' ngày 13/7, Đội Y tế an toàn vệ sinh thực phẩm (Đội 6), Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Công an TP Hà Nội phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế - Công an quận Hoàng Mai… đã bắt quả tang Công ty TNHH Sản xuất thương mại và dịch vụ Đại Hồng Phúc do ông Đỗ Văn Bốn làm Giám đốc, địa chỉ 945 Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội đang làm giả các loại sơn nước của các hãng sơn Dulux, Kova, Maxilite.







Được biết, công ty trên thành lập từ tháng 1/2011, chuyên kinh doanh các loại sản phẩm về sơn và bán các loại hoá chất nhãn hiệu Senki. Theo thông tin ban đầu của cơ quan chức năng, khi có tem nhãn của các công ty trên, ông Bốn yêu cầu nhân viên đánh vào máy tính rồi in ra dán vào các thùng sơn giả. Chứng kiến tận mắt nhân viên của Công ty Đại Hồng Phúc, đổ thùng sơn 18 lít - loại sơn lót nhãn hiệu Senki vào thùng 18 lít của hãng Dulux và dùng búa đóng nắp thùng sơn lại mới thấy sự thành thạo và làm giả trắng trợn của công ty trên. Cơ quan chức năng cũng đã thu giữ 40 thùng sơn thành phẩm đã đóng và hàng chục vỏ thùng 5 lít - sơn tường… mang tên các hãng trên đang được chất đống tại công ty. Hiện vụ việc cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.



Theo Hiền Thanh (CAND)