Phát hiện một hạt trưởng kiểm lâm chở gỗ lậu

Theo VŨ TOÀN ( TTO)



Công an kiểm tra, lái xe Nguyễn Đức Thuận (32 tuổi, trú tại huyện Đô Lương) không có giấy tờ xuất trình về khối gỗ này. Ngồi trên xe là ông Thái Ngô Cường, 48 tuổi, hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện miền núi Quỳ Châu thuộc Chi cục kiểm lâm Nghệ An.Theo cơ quan Công an, khối gỗ dổi này của hạt trưởng Cường đưa từ Quỳ Châu về quê xã Bắc Sơn, huyện Đô Lương. Hiện Công an Đô Lương đang tạm giữ hành chính ô tô và khối gỗ để xử lý.