Phát hiện một người đàn ông chết bất thường

Chiều ngày 15/11, ông Trần Đình Dũng, Trưởng Công an xã Mỹ Lộc huyện Can Lộc cho biết, Công an xã đang phối hợp với cơ quan điều tra Công an huyện Can Lộc để làm rõ cái chết của anh Trần Thiết, 46 tuổi, trú tại xóm Trại Tiểu.

Vào lúc 8h30 cùng ngày, khi chị Đặng Thị Thảo (vợ anh Thiết) đi mua thức ăn về, ghé qua nhà anh Thiết thì thấy máu chảy trên thềm nhà, nên hốt hoảng chạy sang gọi hàng xóm. Khi những người hàng xóm chạy sang đẩy cửa vào trong, phát hiện anh Thiết đã chết nằm trên nền nhà, máu chảy lênh láng. Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra về cái chết bất thường của ông Thiết Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Mỹ Lộc và huyện Can Lộc đã có mặt tại trường. Tai đây, các cơ quan chức năng đã phát hiện bên cạnh thi thể nạn nhân có một cây rựa quắm dài khoảng 60 cm (loại dùng để chặt củi), trên cổ và sau gáy nạn nhân có nhiều vết cắt sâu. Những người hàng xóm cho biết trước đó nhiều ngày, họ nhìn thấy anh Thiết dùng dao đòi tự vẫn nhưng đã căn ngăn kịp thời. Vợ chồng anh Thiết đã sống ly thân gần 3 năm nay, có hai con trai. Anh Thiết đang ở một mình, cách nhà vợ khoảng 100m. Cũng theo ông Trần Đình Dũng, Trưởng Công an xã Mỹ Lộc, rất có khả năng đây là một vụ tự tử. Ngôi nhà nơi nạn nhân bị chết Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Theo Xuân Sinh (Dân trí)