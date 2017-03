Phát hiện một thi thể gần cầu Nga

Công an huyện Thạch Hà đã có mặt tại hiện trường và vớt thi thể nạn nhân lên bờ để xem xét. Bước đầu xác định nạn nhân tên Trương Đình Hải (SN 1983), quê quán xã Mỹ Lộc (Can Lộc).



Có thể nạn nhân trong lúc đi xe máy qua lối rẽ phía bắc cầu Nga, do chủ quan nên xe bị trượt bánh, người rơi xuống nước và bị chết ngạt.

Tuy nhiên, một số nguồn tin từ người dân cho rằng, nạn nhân sử dụng ma túy bị sốc thuốc, bị rơi xuống nước và chết. Qua kiểm tra thi thể không có dấu hiệu bị sát hại và theo yêu cầu của gia đình, Công an huyện cùng các ngành chức năng đã hoàn tất thủ tục để bàn giao thi thể và một số tài sản như: xe máy, điện thoại cho gia đình để đưa về địa phương tổ chức mai táng.

Theo Mạnh Hùng - Phạm Xuân Tiến (Hà Tĩnh Online)