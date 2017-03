Phát hiện một thiếu nữ chết trong khách sạn

Chị Đặng Thị Hồng Phương, nhân viên dọn dẹp của khách sạn Thiên Sơn, nằm trên đường Trần Hưng Đạo, thị xã Ayun Pa kể lại, sau khi dọn dẹp xong một số phòng, chị đến phòng 105 gọi khách mở cửa để vào phòng dọn dẹp. Khi thấy cửa phòng chỉ khép hờ, khách vẫn trùm mền nằm trên giường, gọi mãi mà không thấy có động tĩnh gì nên chị Phương đã xuống nhà gọi chủ khách sạn là anh Trịnh Tiến Hậu lên kiểm tra thì phát hiện nạn nhân đã chết trước đó.



Sau đó anh Hậu gọi điện báo cho Công an thị xã Ayun Pa. Qua kiểm tra, lực lượng Công an cho biết, nạn nhân là chị Trần Thị Trinh (SN 1992, ngụ xã Tân Bình, Bình Sơn, Quảng Ngãi). Chị Trinh chết trên giường ngủ trong tư thế nằm ngủ, mền phủ kín người và trên người chỉ mặc mỗi bộ đồ lót, mọi vật dụng trong khách sạn đều ngăn nắp.



Khi tiến hành khám nghiệm tử thi sơ bộ, thì bác sĩ vẫn chưa thấy có dấu hiệu gì khả nghi về nguyên nhân của sự xô xát trước khi nạn nhân chết.



Nhân viên lễ tân của khách sạn cho biết thêm, chị Trinh đến khách sạn thuê phòng vào sáng 16/9, và chỉ ngủ một mình. Ngoài ra, trước đây chị Trinh cũng đã từng một mình đến khách sạn thuê phòng một vài lần.



Hiện Công an thị xã Ayun Pa đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị Trinh.



Theo Thiên Thư (Dân trí)