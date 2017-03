Phát hiện một vũ trường có thoát y múa cột

Đột kích vũ trường O3 trên đường Trần Phú (TP Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu) do Nguyễn Hữu Hòa (24 tuổi, quê Bình Định) làm chủ rạng sáng 18-12-2010, Công an TP Vũng Tàu đã phát hiện khoảng 150 khách đang say sưa xem một đôi nam nữ thoát y múa cột.

Đôi nam nữ này múa các động tác khêu gợi, uốn éo quanh 2 cây cột sắt trên sân khấu. Chủ vũ trường không xuất trình được hợp đồng lao động của 29 nhân viên, không có giấy phép hoạt động vũ trường, sử dụng băng đĩa có nội dung không lành mạnh. Theo K.Cương (NLĐ)