Phát hiện một xác chết không đầu trên sông Hồng

Ngày 16/9, một số người dân đi làm đồng phát hiện một xác người ở ngay sát mép sông Hồng thuộc địa phận cụm 2, xã Phương Độ, huyện Phúc Thọ, Hà Nội.



Qua khám nghiệm, Công an huyện Phúc Thọ xác định xác chết là nam giới bị cắt đầu, cắt 2 chân, cắt 2 tay...Trưa ngày 17/9, Công an huyện Phúc Thọ phối hợp cùng Công an Hà Nội và Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện phần đầu nghi là của xác chết tại xã Vụ Cầu, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Phần thi thể này được một số người dân địa phương tìm thấy và chôn cất một ngày trước đó.



Theo kết quả kiểm tra, phần đầu đang trong giai đoạn phân hủy, có nhiều đặc điểm trùng khớp với xác chết được phát hiện tại xã Phương Độ.Các cơ quan chức năng đang tìm tung tích nạn nhân và xác định nguyên nhân vụ việc.



Theo An Ninh Thủ Đô