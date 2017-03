Phát hiện nghi can giết bé trai 4 tuổi chết trong tư thế treo cổ

(PLO)-Chiều nay 3-8, trong quá trình tìm kiếm và truy bắt, công an và người dân phát hiện nghi can giết người Võ Văn Mùi (36 tuổi, trú xã Thanh Nho, huyện Thanh Chương, Nghệ An) chết trong tư thế treo cổ trong rừng tràm.