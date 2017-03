Phát hiện người chết bị đạn bắn xuyên qua đầu

Chiều 4/6, Thượng tá Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết: "Công an huyện Tương Dương đang tiến hành điều tra nguyên nhân anh Lương Văn Tá (21 tuổi), trú tại xã Lưu Kiền bị chết trong tình trạng bị đạn bắn xuyên qua đầu".

Trước đó, ngày 29/5, anh Tá khi đi làm rẫy có mang theo khẩu súng săn dùng để săn bắn. Sau 3 ngày lên rẫy không thấy anh về, người thân và hàng xóm mới tá hỏa đi tìm. Đến ngày 1/6, mọi người phát hiện thi thể anh Lương Văn Tá nằm cách lán rẫy khoảng 500m. Thượng tá Nguyễn Văn Hùng cho biết thêm: "Sau khi tiến hành kiểm tra hiện trường xảy ra vụ việc, có khả năng khi đi săn thì có người đi trước và đi sau, anh Tá đã bị bắn nhầm từ phía sau, khả năng thứ 2 là có thể anh Tá bị trượt chân ngã nên súng cướp cò làm đạn xuyên qua đầu". Công an huyện Tương Dương đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Theo P.Hoạt (CAND)