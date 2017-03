Phát hiện người đàn ông chết trong nhà vệ sinh quán karaoke

Sáng 7/8, ông Nguyễn Huy Thân - Phó trưởng công an xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, đang điều tra xử lý vụ một nạn nhân chết trên địa bàn do sử dụng ma túy.



Vào 23h đêm 6/8, ông Nguyễn Đức Kiên, chủ quán karaoke Lối mòn, tại xóm 13, xã Sơn Hải, mở cửa nhà vệ sinh thì phát hiện Nguyễn Đình Vượng (SN 1966, trú xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu) nằm bất động trên sàn nhà, bên cạnh là chiếc bơm kim tiêm. Ông Kiên hô hoán cùng mọi người đưa nạn nhân đi trạm y tế xã cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong. Công an địa phương và người thân đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.



Một số người bạn của nạn nhân xác nhận, trước khi xảy ra sự việc thì Vượng có cùng nhóm bạn lui tới quán karaoke này để hát hò, một lúc sau Vượng ra ngoài và xảy ra sự việc. Xác định nạn nhân chết do sốc ma túy nên người thân không yêu cầu khám nghiệm tử thi.



Nguồn tin từ cơ quan công an cho biết, Vượng là đối tượng nghiện ma túy. Vượng cớ tới 3 đời vợ, hiện tại đang sống cùng vợ đầu ở xóm 5, xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu.





Theo Phương Nguyên (ANTĐ)