Phát hiện người đàn ông chết trong tư thế treo cổ

Ngày 24-12, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ cái chết bất thường của người đàn ông trong căn nhà tại ấp Phú Hưng (xã An Sơn, thị xã Thuận An). Nạn nhân là ông Cường (khoảng 40 tuổi).



Căn nhà nơi phát hiện sự việc.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày người thân của ông Cường đến gọi cửa nhưng không thấy ai trả lời. Nghi có chuyện chẳng lành nên mọi người phá cửa vào kiểm tra và bàng hoàng phát hiện ông Cường đã chết trong tư thế treo cổ, trên cơ thể có nhiều vết tím tái.



Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Thuận An cùng các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt để làm rõ nguyên nhân tử vong, đồng thời lấy lời khai của những người có liên quan để phục vụ điều tra.

Theo những người hàng xóm của ông Cường thì ông đã ly dị vợ, sống một mình. Bản thân ông Cường thường hay uống rượu và rất ít nói.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.