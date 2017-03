Phát hiện người đàn ông đổ chất lạ làm chết tôm cá trên sông

Những người làm đầm tôm, cá ở thôn Hoa Đôi, xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng thấy tôm cá chết bất thường thời gian dài đã tổ chức theo dõi thì phát hiện một người đàn ông đổ một chất lạ trên sông khiến tôm, cá chết nổi lên.

Khoảng 10 giờ sáng 22-6, ban Công an xã Tiên Minh, Công an huyện Tiên Lãng, Hải Phòng nhận được tin báo của người dân: Có một người đàn ông đi thuyền đổ một loại hóa chất trên sông Thái Bình (đoạn qua thôn Hoa Đôi, xã Tiên Minh) khiến cá, tôm trên sông chết và nổi lên. Sau đó, người này dùng thuyền vớt cá, tôm và bị người dân bắt được.

Công an xã đã đưa người đàn ông này về UBND xã Tiên Minh để giải quyết.



Số tôm mà người dân nhặt lại được sau khi người đàn ông định vứt hết tôm, cá trong thuyền xuống sông



Anh P.V.N., một trong những chủ đầm tôm lớn nhất khu vực gần sông Thái Bình, bức xúc: “Thời gian gần đây, chúng tôi thấy cá tôm của 4-5 đầm gần sông chết liên tục không rõ nguyên do. Chúng tôi đã tổ chức theo dõi và phát hiện ra ông Tiến, ở xã Đoàn Lập chuyên đi thuyền và rải một chất gì đó khiến cá, tôm nổi lên. Khi chúng tôi bắt quả tang ông ấy đang rải chất lỏng, bà con đã kéo thuyền của ông ấy vào bờ. Nhiều bà con đã vớt cá, tôm trên sông. Bản thân ông Tiến đổ hết cá, tôm xuống sông và định ném chai chất lỏng vừa dùng xuống sông thì bị người dân giữ lại. Chúng tôi quay đầy đủ clip làm tư liệu”.

Ông Trần Văn Đồng, Trưởng Công an xã Tiên Minh, xác nhận: “Sáng 22-6, chúng tôi nhận được tin báo của người dân khu vực đầm thuộc thôn Hoa Đôi, xã Tiên Minh. Người đàn ông được cho là đổ chất lạ trên sông để đánh bắt tôm cá là ông Bùi Văn Tiến, ở xã Đoàn Lập. Tuy nhiên, việc xác minh ông Tiến có làm chết tôm, cá trên sông hay không thì chúng tôi không phải cơ quan chức năng để kiểm tra”.

Phó Trưởng Công an xã Tiên Minh, người trực tiếp giải quyết vụ việc, cho biết: “Khi công an xã đến nơi, chúng tôi có thu một chai nhựa còn khoảng một cốc nhỏ chất lỏng nhưng tôm cá thì không thu được. Chai chất lỏng này chúng tôi đã gửi lên công an huyện”.

Vụ việc đang được làm rõ.