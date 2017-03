Phát hiện người treo cổ trong căn chòi ven tỉnh lộ 943

Công an TP Long Xuyên có mặt tại hiện trường khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân.



Đại tá Nguyễn Thanh Hà, Trưởng Công an TP Long Xuyên, cho biết qua xác minh điều tra ban đầu xác định nạn nhân là anh Nguyễn Hoài Thương (35 tuổi, ngụ ở thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, An Giang). Hiện có nghi vấn anh Thương tự tử do mâu thuẫn tình cảm.



Hiện trường nơi người dân phát hiện anh Thương treo cổ tự tử



Một số người dân sống gần căn chòi chứa vật liệu xây dựng trên cho biết anh Thương ở trong căn chòi này để trông coi vật liệu xây dựng. Khoảng 13 giờ chiều 26-2, anh Thương cự cãi với bạn gái ngay tại chòi và anh này có hành vi đuổi đánh bạn gái… Sự việc dừng lại đó cho đến sáng 27-2 người dân phát hiện anh này chết trong tư thế treo cổ trong chòi.