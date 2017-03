Phát hiện nhiều vụ mua bán giấy tờ giả

Từ tháng 7 đến tháng 10-2009, thông qua các đối tượng Nguyễn Thị Thùy Dương, Nguyễn Văn Dẫn, Trần Cao Tường ở tỉnh Gia Lai, Đỗ Đức Lực đã lừa 13 người dân ở xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah (tỉnh Gia Lai) bán 5 giấy phép lái xe mô tô, 1 giấy phép lái xe ô tô và 7 bằng tốt nghiệp THPT, chiếm đoạt số tiền hơn 100 triệu đồng.

Cũng trong thời gian này, thông qua Nguyễn Thị Kim Oanh và Phạm Quốc Phòng ở huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai), Đỗ Đức Lực đã nhận 40 hồ sơ xin việc và thu số tiền 351.500.000 đồng. Ngoài ra, Lực còn lừa Nguyễn Trọng Tâm ở thị trấn Phú Hòa (huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai) nhận 4 hồ sơ xin việc và 1 đơn xin bảo lãnh cho Phạm Văn Cường đang bị tạm giữ tại Công an huyện Chư Pah, chiếm đoạt số tiền 105 triệu đồng.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã điều tra làm rõ đường dây cung cấp bằng giả gồm các đối tượng Trần Thị Châu, Đỗ Xuân Mai, Hoàng Tiến Tùng, Đinh Thị Hằng (tỉnh Gia Lai) móc nối với các đối tượng Trịnh Thành Nguyên trú ở xã Tân Bình, huyện Dĩ An (tỉnh Bình Dương) và Ngô Kim Phượng, trú tại khu phố 2, phường Thống Nhất, TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đã làm giả và mua bán hơn 300 giấy phép lái xe mô tô hạng A1 cùng hàng chục bằng tốt nghiệp THPT, bằng đại học giả trên địa bàn tỉnh Gia Lai và một số nơi.

Giá mỗi bằng tốt nghiệp đại học và THPT được bán từ 10 đến 13 triệu đồng, các giấy phép lái xe mô tô giả, bán 500.000 đồng/giấy.

Theo Đ.TRUNG (SGGP)