Phát hiện pháo trong bao than

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 6-6, tại Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, lực lượng chức năng đã phát hiện ô tô khách mang biển số Lào 2566 có chở 25 bao than. Do nghi vấn, lực lượng chức năng kiểm tra các bao than đã phát hiện 100 hộp pháo hoa có trọng lượng 105 kg giấu trong bao.

Tài xế là Nguyễn Bùi Thạch và chủ xe là Nguyễn Văn Linh (cùng trú Nghệ An) chỉ khai nhận đã vận chuyển thuê số than này cho một người tên Long từ Si Nô, Xa Vẳn Na Khệt (Lào) về Diễn Châu, Nghệ An với giá cước là 20.000 đồng/bao.

NGUYỄN TÂN