Phát hiện quả bom nằm gần hai trường học

Chiều ngày 14/7, Thượng tá Vi Hoè, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kỳ Sơn, Nghệ An cho biết: sáng 14/7, sau khi nước lũ ở lòng sông Nậm Mộ rút xuống, người dân đã phát hiện 1 quả bom chưa nổ nằm ngay sau đống đổ nát cạnh một số nhà dân và đặc biệt ngay cạnh Trường mầm non và trường tiểu học thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn.

Nhận được tin báo của nhân dân, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kỳ Sơn đã cử lực lượng xuống kiểm tra, đồng thời cử lực lượng bảo vệ hiện trường. Theo nhận định ban đầu, đây là quả bom còn sót lại từ thời chiến tranh. Điều đáng nói là quả bom này nằm ngay khu vực có nhiều hộ dân sinh sống và sát với 2 trường mầm non và trường tiểu học thị trấn, nơi có hàng trăm học sinh đang theo học.

Một quả bom nặng 3,5 tạ được người dân đi rà sắt vụn phát hiện tháng 10/2010 tại Kỳ Sơn.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kỳ Sơn đã báo cho các đơn vị chức năng để có phương án xử lý sớm nhất nhằm đảm bảo an toàn cho nhân dân và các em học sinh.

Trước đó, đầu tháng 10/2010, tại địa bàn bản Khe Nằn (xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn) một người dân bản trong khi dùng máy rà sắt vụn đã phát hiện quả bom dài hơn 1m, đường kính 120cm và nặng 3,5 tạ. Ngay sau đó, người dân đã báo tin cho Ban chỉ huy Quân sự huyện Kỳ Sơn xử lý.

Sau hơn một tháng lên kế hoạch và vận chuyển quả bom vào khu vực an toàn (cách nơi phát hiện bom khoảng 4 km). Đến ngày 9/11/2010, các ban ngành tỉnh Nghệ An và huyện Kỳ Sơn đã tiến hành tiêu hủy quả bom nói trên an toàn.

Theo Nguyễn Duy - Hữu Đức (Dân trí)