Phát hiện quả bom nặng 230kg trên cánh đồng

Sáng ngày 2/11, Thiếu tá Võ Văn Ba - Giám đốc Trung tâm rà phá bom mìn, thuộc Tổng công ty 36 - Bộ Quốc phòng - cho PV Dân trí biết, quả bom trên được các chiến sĩ Trung tâm rà phá, xử lý bom mìn phát hiện tại cánh đồng Rộc Bốp (xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc) vào khoảng 9 giờ sáng nay 2/11.

Các chiến sĩ tiến hành đưa quả bom lên khỏi mặt đất.



Quả bom có trọng lượng 500 cân Anh (tương đương 230kg), đường kính khoảng 32cm, dài 1,4m và nằm ở độ sâu 2m so với mặt đất. Sau khi định vị hướng, tọa độ quả bom nói trên, đội rà phá bom mìn Tổng Công ty 36 - Bộ Quốc phòng đã vô hiệu hóa ngòi nổ và hơn 1 tiếng đồng hồ đã đưa quả bom lên khỏi mặt đất an toàn.

Thiếu tá Võ Văn Ba cho biết, đây là quả bom phá hoại do không quân Mỹ ném xuống trong chiến tranh Việt Nam nhưng bị tịt ngòi không phát nổ.

Cũng theo thiếu tá Võ Văn Ba, trước đó, ngày 8/10, tại cánh đồng Tên Lửa (xóm 12, Nghi Thạch, Nghi Lộc), đội rà phá bom mìn cũng đã phát hiện 1 quả tên lửa “khủng” dài hơn 3m và nặng 700kg, ngay sau đó đã xử lý an toàn.



Theo Nguyễn Duy (Dân trí)