Phát hiện “sào huyệt cẩu tặc”, bắt người tiêu thụ chó trộm

(PL)- Cơ quan Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết đã tạm giữ hình sự Nguyễn Cảnh Hân (trú xóm Tân Xuân, xã Xuân Thành, huyện Yên Thành) để điều tra hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đồng phạm của Hân là Nguyễn Cảnh Hoàng và Trần Danh Lợi (cùng trú xã Xuân Thành) cũng bị bắt về hành vi trộm cắp tài sản. Chiều 12-9, công an bắt và khám xét nhà Hân. Tại nhà, Hân xây căn phòng rộng hơn 10 m2 dùng để chứa chó trộm cắp cùng “đồ nghề” như cần câu trộm chó, xe máy, kiếm, băng dính mõm chó… (Từ phải qua) Nguyễn Cảnh Hân, Nguyễn Cảnh Hoàng, Trần Danh Lợi. Ảnh: Đ.LAM Hân khai sắm xe máy và đồ nghề cho các “cẩu tặc” đi bắt trộm chó rồi mang chó về cho Hân tiêu thụ. Từ lời khai của Hân, công an bắt tiếp Hoàng và Lợi là hai nghi can trộm chó. Cả hai khai đã trộm hàng trăm con chó bán lấy tiền ăn chơi, mua sắm. ĐẮC LAM