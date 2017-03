Phát hiện sữa dỏm trong nhà không số

Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM cho biết đang tiến hành giám định sữa do Công ty TNHH Chế biến Thương mại Thực phẩm Phước Sinh Lộc (trụ sở tại quận Tân Phú, chi nhánh tại Bình Chánh) do Lê Tấn Phước (33 tuổi, quê Vĩnh Long) làm chủ để xem xét, điều tra về các hành vi kinh doanh trái phép và lừa dối khách hàng.

“Nhà máy sữa” không địa chỉ

Qua theo dõi, rạng sáng 26-6, các trinh sát Đội Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an huyện Bình Chánh kết hợp Công an xã Vĩnh Lộc A tiến hành kiểm tra nhà không số tại ấp 2A, xã Vĩnh Lộc A. Tại đây, công an phát hiện lượng lớn sữa bột không rõ nguồn gốc. Trước mắt, công an thu giữ 19 bao bột nguyên liệu, 22 bao đường hóa học, tám bao bột sữa NDC (đều có nguồn gốc từ Trung Quốc) cùng máy trộn sữa, máy ghép mí hộp, máy hàn bịt hộp, máy cắt. Bên cạnh đó còn có lượng lớn nhãn mác gồm 25 kg nhãn sữa hiệu Pigo, 30 kg nhãn sữa hiệu Gina Milk Canxi và 25 kg nhãn Gina Milk. Ngoài ra, tại nhà Phước, công an còn thu giữ lượng lớn sữa bột đã được sản xuất thành phẩm gồm: 1.156 lon và hộp sữa các hiệu Pigo, Physogrow, Gina Milk, trong đó có nhiều hộp, lon đã hết hạn sử dụng.

Qua đấu tranh khai thác, Phước thú nhận còn có một điểm lưu chứa sữa tại nhà không số ở tổ 15, ấp 6B, xã Vĩnh Lộc A. Tại đây, công an thu giữ thêm 642 hộp sữa in các nhãn hiệu Pigo, Physogrow, Gina Milk… đã được đóng thành phẩm.

Nguyên liệu bột chưa rõ thành phần đóng trong bao bì xuất xứ từ Trung Quốc được dùng để sản xuất sữa bị công an thu giữ. Ảnh: HT





Sữa thành phẩm các loại được cơ sở của Phước sản xuất và bán ra thị trường.

Công nghệ biến sữa bột thành sữa hộp

Tại cơ quan công an, bước đầu Phước khai nhận hành nghề sản xuất, buôn bán sữa bột từ năm 2009. Phước lập Công ty Phước Sinh Lộc, được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại số E8 đường DC17, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú. Năm 2013, Phước mở thêm chi nhánh công ty tại xã Vĩnh Lộc A. Tại nhà không số ở tổ 7, ấp 2A, xã Vĩnh Lộc A (không đúng với địa chỉ chi nhánh như đã đăng ký), Phước hoạt động sản xuất rất kín kẽ, nhà có 3-4 cửa nhưng Phước chỉ mở cửa hậu để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, theo dõi. Tại cơ sở, Phước chỉ thuê thêm một nhân công để cùng sản xuất sữa.

Phước khai đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký độc quyền cho nhãn hiệu sữa Pigo, còn hai nhãn hiệu Physogrow, Gina Milk đang đăng ký thương hiệu nhưng chưa được công nhận. Để sản xuất các loại sữa bột với thương hiệu nói trên, Phước mua đường lạt, đường ngọt (đường hóa học), bột sữa, bột béo của Công ty PĐ rồi cho thêm hương sữa bỏ vào máy trộn đều. Sau đó, Phước cho vào lon đóng thành phẩm, dán các nhãn hiệu do Phước tự đặt in. Phước lên mạng quảng cáo các loại sữa “cao cấp” do mình sản xuất, từ đó bán tiêu thụ trên thị trường ở TP.HCM và các tỉnh miền Tây, miền Trung.

Tuy sản xuất nhiều loại sữa cho nhiều đối tượng khác nhau như người già, trẻ em, người gầy, tăng trưởng chiều cao, biếng ăn… nhưng Phước chỉ sử dụng chung một công thức pha trộn như trên. Ngoài ra, thành phần cấu tạo từng loại sữa công bố trên nhãn bao bì Phước nhái lại của các hãng sữa khác. Phước khai nhận trung bình mỗi tháng sản xuất và bán khoảng hai tấn sữa các loại.

H.TUYẾT