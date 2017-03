Phát hiện súng, đạn trên xe ôtô biển nước ngoài

Ngày 23/11, Công an phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, đang xác minh lại giấy ủy quyền để sử dụng khẩu súng Colt xoay của anh Võ Đức Trường (27 tuổi), trú tại TP Sơn La, Sơn La.

Trước đó, tại Công an phường, Trường đã trình báo giấy ủy quyền trên. Theo đó, vào khoảng 13h30’ ngày 22/11, Tổ công tác Y6/141 Công an TP Hà Nội do Trung tá Nguyễn Đức Chung chỉ huy trực chốt tại vị trí đường Trần Duy Hưng - Hoàng Minh Giám hướng đi Phạm Hùng, đã ra hiệu lệnh dừng ôtô Camry BKS Lào 22-6777 do Võ Đức Trường cầm lái.

Tiến hành kiểm tra, tổ công tác đã phát hiện trong xe có một khẩu súng Colt xoay, 12 viên đạn hơi cay và 20 viên đạn cao su. Tại thời điểm kiểm tra, Trường chỉ xuất trình được giấy phép sử dụng súng của Công ty cổ phần Cao su Sơn La chứ không xuất trình được giấy ủy quyền để sử dụng khẩu súng này.





Theo Hiền Thanh (CAND)