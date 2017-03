Phát hiện thanh niên chết trong nhà

Theo đó, 12/12 tại xóm Liên Sơn, xã Kỳ Liên, huyện Kỳ Anh, người nhà phát hiện Nguyễn Tiến Lợi (21 tuổi) chết trong nhà chưa rõ nguyên nhân. Người thân nạn nhân đã thông báo với chính quyền địa phương và cơ quan điều tra công an huyện Kỳ Anh.



Đại úy Hải cho biết, lãnh đạo công an huyện Kỳ Anh đã cử cán bộ có mặt tại hiện trường tiếp cận thông tin. Trước đề nghị của gia đình nạn nhân, ngay trong buổi sáng cùng ngày Công an huyện Kỳ Anh đã mời Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh tiến hành khám nghiệm tử thi làm rõ nguyên nhân.



Trong khi chờ đợi kết luận cuối cùng, phía Công an Kỳ Anh nhận định, nhiều khả năng vết thương hiểm từ vụ tai nạn trước đó ít ngày là nguyên nhân khiến nạn nhân tử vong.



Theo Vương Long (Bee)