Phát hiện thi thể 2 nữ sinh trường y nổi trên sông Lam

Ngay sau đó, lực lượng Công an phường Bến Thủy và Công an TP Vinh và rất đông người dân, sinh viên Trường ĐH Y khoa Vinh (Nghệ An) có mặt tại bờ sông Lam để tiến hành đưa thi thể hai nữ sinh vào bờ.

Thi thể hai nữ sinh được xác định là Nguyễn Thị Lệ và Ngô Thị Hoài Như cùng là sinh viên Trường ĐH Y khoa Vinh. Em Lệ (quê xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, Nghệ An) và em Như (quê thị xã Thái Hòa, Nghệ An) ở cùng phòng trọ với nhau để đi học.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể hai nữ sinh Trường ĐH Y Khoa Vinh (Nghệ An) trên sông Lam, cách nhau chừng 200 m. Ảnh: Đắc Lam.

Theo các sinh viên cho biết, em Lệ và Như mất tích từ chiều tối thứ 3 (ngày 23-6). Nhiều sinh viên nhận định ban đầu, Như ra sông Lam để tự tử thì em Lệ đi theo để ngăn cản và cứu bạn, tuy nhiên cả hai đã bị đuối nước trên sông Lam.

Đến 9g30’ sáng nay, Trung tâm pháp y tỉnh Nghệ An và Cơ quan công an TP Vinh đang vớt thi thể hai nữ sinh lên Lệ và Như lên để tiến hành khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong.





Rất đông sinh viên và người dân có mặt tại hiện trường vớt thi thể hai nữ sinh và khám nghiệm tử thi. Ảnh: Đắc Lam.



Xe cấp cứu cũng đã được điều đến hiện trường. Ảnh: Đắc Lam.

Hiện có hàng ngàn người dân và sinh viên đã ra đường ven sông Lam và bờ sông Lam để xem vớt thi thể hai nữ sinh và khám nghiệm tử thi.