Phát hiện thi thể 2 vợ chồng tại khu vực khai thác thiếc

Chiều ngày 13/6, thông tin từ Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) cho biết, đơn vị này đang phối hợp với các phòng ban chuyên môn tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi tìm nguyên nhân cái chết của vợ chồng Lương Văn Tư (SN 1995, quê Tuyên Quang) và Lương Thị Ngân (SN 1995, quê xã Châu Thành, Quỳ Hợp, Nghệ An).

Trước đó, vào hồi 15h ngày 12/6, một số người dân đi qua lán tại khu vực khai thác quặng thiếc bên Suối Mai (xóm Trung Thành, xã Châu Thành, Quỳ Hợp) đã phát hiện vợ chồng Tư, Ngân tử vong từ trước đó.

Vụ việc đang được Công an huyện Quỳ Hợp điều tra làm rõ. Tuy nhiên, theo Trung tá Nguyễn Võ Huy - Phó Trưởng CA huyện Quỳ Hợp cho biết, cán bộ công an huyện đã được cử vào hiện trường từ sáng sớm nay tuy nhiên do đường sá đi lại khó khăn, hiểm trở nên đến 15h chiều 13/6, Công an huyện Quỳ Hợp vẫn chưa có báo cáo cụ thể về vụ việc này.

Theo Quang Anh (Dân trí)