Phát hiện thi thể bé sơ sinh dưới kênh thoát nước

Khoảng 9 giờ ngày 10-3, công nhân làm việc tại công trình kênh thoát nước phát hiện thi thể một trẻ sơ sinh đã chết, cơ thể bé bị tím tái, xung quanh không có vật dụng gì khác. Vụ việc nhanh chóng được các công nhân báo lên bảo vệ khu công nghiệp và Công an phường Bình Hòa… Đến chiều cùng ngày, Công an thị xã Thuận An đã phối hợp Công an phường Bình Hòa tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết.

VŨ HỘI