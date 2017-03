Phát hiện thi thể một người đàn ông với nhiều vết chém

Chiều ngày 4/11, thông tin từ Công an xã Hậu Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, vào thời điểm trên một nhóm nông dân đang trên đường đi làm thì hốt hoảng phát hiện xác một người đàn ông trung niên bị chết trên bờ ruộng. Tại hiện trường xác nạn nhân chết trong tư thế nằm ngửa, trên mặt có nhiều vết chém, bên cạnh còn có một kích điện bắt cá.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể anh Hùng

Ngay sau đó sự việc được người dân trình báo lên cơ quan chức năng. Nhận được tin báo Công an xã Hậu Thành và Công an huyện Yên Thành đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Qua kiếm tra ban đầu cơ quan chức năng đã xác định được danh tính nạn nhân là anh Nguyễn Văn Hùng (49 tuổi, trú tại xóm 12, xã Văn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An).

Theo nhận định của phần lớn quần chúng nhân dân thì nguyên nhân tử vong của anh Hùng có thể là do đêm hôm trước khi anh đang hành nghề kích cá trên cánh đồng này đã bị một số đối tượng chém dẫn đến tử vong. Người nhà nạn nhân cho biết, tối qua anh Hùng có mang đèn và kích điện đi bắt cá nhưng không thấy trở về, đến sáng thì gia đình nhận được hung tin

Hiện nguyên nhân của cái chết bất thường của anh Hùng đang được CQĐT Công an huyện Yên Thành tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Lany Nguyễn (Dân trí)